ما هو الفيلم الذي يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي؟

استطاع فيلم "السرعة والغضب 9" أن يحافظ على الصدارة من حيث إيرادات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية، مسجلات 24 مليون دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، في تقرير عن الفيلم، الذي حافظ على صدارة إيرادات السينما خلال الأسبوع الثاني على التوالي، بما سجله من أرقام.

ويقوم بدور البطولة في الفيلم كل من فين ديزل، وميشيل رودريجيز، إضافة إلى جوردانا بروستر وجون سينا، وهو من إخراج جستن لين.

أما المركز الثاني من حيث الإيرادات، فجاء من نصيب الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة، الذي تدور أحداثه في إطار مغامرة كوميدية.

وبلغت إيرادات الفيلم 17.36 مليون دولار خلال أول 3 أيام من عرضه، وهو من بطولة كل من أليك بولدوين وإيمي سيداريس وجيمس مارسدن، وهو من إخراج توم مكجراث.

ولفتت الوكالة إلى أن المركز الثالث بين الأفلام الأعلى إيرادا في السينما الأمريكية، كان من نصيب فيلم "التطهير الدائم"، الذي قام بإخراجه إيفراردو فاليريو جوت، محققا إيرادات نحو 12.75 مليون دولار.

ويقوم بدور البطولة في هذا الفيلم جوش لوكاس، وآنا دي لا ريجيرا.