فنان مصري يثير جدلا بمنشور عن تورط مخرج كبير وفنانين في رشاوى بالملايين

أثار فنان مصري، اليوم السبت، جدلا بين متابعيه، اليوم السبت، بعد حديثه عن فساد داخل الوسط الفني.

كتب الممثل أمير صلاح الدين، العضو في فرقة "بلاك تيما" الغنائية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مستنكرا: "يعني مخرج يدفع رشوة 5 مليون لكي يحصل على أعلى أجر، ويحضر عائلته تمثل وتحصل على أعلى أجر .. ومخرج آخر يحصل على رشوة من مقاول عبارة عن سيارة "هامر" لكي يجعله يمثل.. وأصبح ترتيب الممثلين على التتر العمل بناء على رغبة المنتج الفني وقرب الممثل له".

وأردف صلاح الدين لمتابعيه أنه رغم تلك الأوضاع "سيكسبها" بحسب تعبيره.

يشار إلى أن أمير صلاح الدين كشف في شهر نيسان/ أبريل الماضي لـبرنامج "It’s Showtime"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية أنه كان من المقرر أن يشارك في مسلسل “موسى” من بطولة محمد رمضان خلال شهر رمضان، إلا أنه فوجئ باستبعاده.

وقال إنه استبعد من العمل رغم تعاقده واتفاقه على كل التفاصيل.

وشارك أمير صلاح الدين في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "كوفيد-25"، من بطولة يوسف الشريف، ومسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز والفنانة هند صبري.

ولفت أمير صلاح الدين أنظار الجمهور إليه كممثل من خلال دوره كسائق تاكسي خفيف الظل في فيلم "1000 مبروك"، من بطولة الفنان أحمد حلمي، ومن إنتاج عام 2009.