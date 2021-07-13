هاني شاكر يعلن الموعد الجديد لحفله الغنائي المؤجل بسبب وعكته الصحية

أعلن الفنان ونقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، أمس الاثنين، عن الموعد الجديد لحفله الغنائي، والذي تأجل إثر تعرضه لوعكة صحية أدخلته المستشفى.

وأعلن هاني شاكر، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيحيي حفله في دارة الأوبرا المصرية، يوم الأحد، الموافق الأول من شهر أغسطس/ آب المقبل.

حفل أمير الغناء العربي #هاني_شاكر علي مسرح النافورة يوم الأحد 1 أغسطس

للحجز : https://t.co/oeuQaneyCL... pic.twitter.com/XioCjv4Eap — Hany Shaker (@HanyShaker) July 12, 2021

وكان هاني شاكر ظهر في مقطع فيديو على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، يوم الخميس الماضي، وجه فيه رسالة اعتذار لجمهوره الكبير، عن عدم إقامة حفله اليوم بدار الأوبرا.

وقال هاني: "جمهوري الحبيب كنت أتمنى أغني النهارده كل الأغاني اللي بتحبوها، لكنني استيقظت على ضربات قلبي غير منتظمة".

​من ناحية أخرى، قالت عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، الفنانة نادية مصطفى، أمس الاثنين، إن "الفنان هاني شاكر خرج من العناية المركزة بعد أن قضى فيها ليلتين بسبب ارتفاع معدل ضربات قلبه بشكل غير طبيعي ونقل لأحد المستشفيات ومكث في العناية المركزة بأمر الأطباء لمدة يومين متتالين"، وذلك حسب "صحيفة الوطن" المصرية.

وأكدت أن الحالة الصحية لهاني شاكر أصبحت جيدة وهي في تحسن، إلا أنه الآن في مرحلة النقاهة في منزله مع زوجته وابنه شريف، مشيرة إلى إلغاء حفله الغنائي الذي كان مقررا له أن يقام في دار الأوبرا المصرية.

وأشارت إلى أن هاني شاكر سيعاود العمل على مشروعاته الغنائية والفنية خلال الأيام المقبلة، بعد أن يأخذ الموافقة النهائية من الأطباء.

وكان الفنان ونقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، غادر المستشفى، يوم السبت، بعد تعافيه من وعكة صحية مفاجئة، مؤكدا أنه يتواجد حاليا في منزله، ويشعر بتحسن كبير، وأنه غادر المستشفى بعد انتظام ضربات القلب، والتأكد من نتائج الفحوصات التي خضع لها داخل المستشفى.