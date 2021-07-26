مضيفة طيران تتدخل لإنهاء عراك على متن طائرة ركاب... فيديو

تشهد بعض المطارات الدولية وطائرات الركاب العديد من المشادات الكلامية، التي يتحول بعضها إلى عراك بالأيدي، وتسجل رحلات الطيران الأمريكية العديد من المشاهد من هذا النوع.

وفي أغلب الأحيان يتم رصد المشاجرات التي تحدث على متن الطائرات بواسطة الهواتف الخلوية لركاب آخرين، وهو ما يظهره مقطع فيديو لعراك بين رجلين على متن طائرة ركاب.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن ركاب إحدى الطائرات الأمريكية كانوا يشعرون بالصدمة عندما شاهدوا اندلاع مشاجرة على متن إحدى الرحلات الجوية، التي كانوا على متنها.

وحدث الشجار على متن طائرة تابعة لشركة "فرونتير إيرلاينز" بعد هبوطها في مطار ميامي قادمة من فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الطائرة قد هبطت في مطار ميامي الدولي بولاية فلوريدا الأمريكية عندما اندلع المشاجرة، التي رصدتها إحدى ركاب الطائرة وتدعى كيرا بيير لويس، بهاتفها الخلوي.

لحظة اندلاع عراك عنيف على متن طائرة ركاب أمريكيةhttps://t.co/9HH3LkDvUE pic.twitter.com/GYnD5s6Dti — CNN بالعربية (@cnnarabic) July 26, 2021

وتقول الفتاة الأمريكية إن أحد الأشخاص قام بالهجوم على شخص آخر واعتدى عليه، قبل أن يتمكن عدد من الركاب ومعهم مضيفة الطيران من التدخل لفصل الرجلين.

يذكر أنه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، نشرت الشبكة الأمريكية مقطع فيديو، يرصد لحظة اندلاع مشاجرة بين ركاب على متن طائرة تابعة لشركة "دلتا"، أثناء وجودها في مطار جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية.