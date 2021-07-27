امرأة روسية تلتقط طفلا سقط من نافذة بناء مرتفع... فيديو

استطاعت امرأة روسية، الأسبوع الماضي، التقاط طفل صغير سقط من نافذة منزله المتواجد في طابق مرتفع، وأنقذته من موت محتم.

رصدت كاميرات مراقبة مثبتة على أحد الأبنية في مدينة نوفوكوزنيتسك الروسية، قيام امرأة بإنقاذ طفل بعد أن شاهدته قبل وقوعه من طابق مرتفع بثوان.

وبحسب وزارة الداخلية الروسية، سقط الطفل من نافذة مفتوحه في أحد الأبنية السكنية، لكن المرأة شاهدته قبل سقوطه بلحظات وأمسكت به.

وتظهر المشاهد تقدم المرأة إلى مكان مناسب أسفل البناء ووقوفها لثوان، حيث فتحت يديها واستعدت لالتقاط الطفل.

ونجحت المرأة بالتقاط الطفل واحتضنته وسلمته إلى والديه، دون الكشف عن نفسها، حيث استغرقت الشرطة أسبوعا من أجل العثور عليها وشكرها على عملها البطولي.