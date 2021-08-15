شرطي صيني ينقذ طفلا من الموت في لحظة حرجة... فيديو

يتميز رجال الشرطة بمجموعة من الصفات، التي تؤهلهم لأداء مهامهم على مدار الساعة لحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، وأبرزها الشجاعة والإقدام لمساعدة الآخرين حتى إذا كان ذلك يمكن أن يهدد حياتهم.

ويتجسد ذلك في إنكار الذات والاستعداد للتضحية بالنفس، اللذان يمثلان أسمى صفات رجل الشرطة المخلص، الذي يضع نفسه على حافة الموت دون تفكير إذا رأى خطرا يهدد أي إنسان بالقرب منه.

الصين المتنوعة: عند تقاطع مروري في جوانجدونج، يركب طفل يبلغ من العمر ست سنوات دراجة ويعبر طريق بمفرده، في هذا الوقت تقترب شاحنة ولكن السائق لديه نقطة عمياء في الرؤية. في هذه اللحظة الحرجة، ركض شرطي المرور من مركز شرطة المنطقة الغربية، بسرعة ورفع يده لإيقاف الشاحنة وحمل الطفل.. pic.twitter.com/Rxwj5a0b6x — CGTN Arabic (@cgtnarabic) August 14, 2021

ويظهر ذلك في مقطع فيديو، نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية لشرطي صيني ينقذ طفلا في لحظة حرجة أثناء قطعه لأحد الطرق في الصين.

وتقول الشبكة إن طفلا كان يركب دراجة هوائية بدأ بعبور الطريق منفردا قبل إغلاق إشارة المرور، وكاد أن يمر أمام شاحنة ضخمة عندما أصبح في النقطة العمياء، التي لا تسمح لقائد الشاحنة رؤيته.

وتابعت: "في هذه اللحظة تحرك الشرطي الصيني مسرعا في ذات الوقت الذي لوح فيه لقائد الشاحنة للتوقف.

وبالفعل تمكن الشرطي من إيقاف المركبة وإنقاذ الطفل الذي كادت الشاحنة أن تدهسه.