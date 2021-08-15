ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب الماء؟ 15 ضررا بعضها مميت

يوصي الخبراء ليل نهار بشرب المزيد من الماء في إطار نصائحهم لفقدان الوزن والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية، ما يعكس الضرورة التي يمثلها هذا المكون لجسم الإنسان وسلامته.

في الحقيقة، تتكون 60% تقريبا من أجسامنا من الماء، لذا، ليس من السيئ أن يزيد المرء في شرب الماء وتجنب الجفاف حتى يعمل نظامه الحيوي بشكل صحيح، حسبما ذكر موقع "إيت زيس" المعني بالصحة والأطعمة.

من إيقاف انتفاخ البطن إلى درء الأمراض، يعد الحصول على كمية كافية من الماء أحد أهم الأشياء التي يمكن للإنسان فعلها، وتكون هناك بعض التأثيرات الفسيولوجية الشديدة، عندما لا يشرب كمية كافية من الماء.

والحقيقة أن البعض بالكاد يشربون أي ماء، وعندما يشرب هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من "رهاب الماء"، يميلون إلى تناول المشروبات التي تساعد على تراكم الدهون في البطن مثل الصودا أو عصير الفاكهة.

في حين أن هذه المشروبات ستمنح الإنسان بعض الماء والترطيب، لا يزال يتعين عليه جعل الماء العادي أولوية، مع العلم أن إضافة المزيد من الماء إلى النظام الغذائي قد يكون أسهل مما يعتقد البعض. قد يتطلب الأمر مجهودا ووعيا في البداية فقط.

في ما يلي نظرة سريعة على أبرز الأضرار المترتبة على عدم تناول المياه بشكل كاف: