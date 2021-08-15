جينيفر أنيستون كيف تبدو في هذا السن كفتاة صغيرة؟

ربما يتساءل الكثيرون عن سر جمال ورشاقة الفنانة الأمريكية جينيفر أنيستون التي لا تزال رغم تقدمها في السن تظهر كفتاة صغيرة بكامل لياقتها البدنية وبشرة نضرة .

ماذا تأكل إذن تلك الفاتنة التي اكتسبت شهرتها من العديد من الأفلام الرومانسية والكوميدية، لتبد بهذا المظهر رغم أنها في عامها الـ 52؟.

موقع health line المتخصص في الصحة والطب، قام بتحليل الجوانب الرئيسية للنظام الغذائي واللياقة البدنية لجنيفر أنيستون.

حول نظامها الغذائي

على الرغم من أنها تدعي أنها جربت العديد من الحميات المبتذلة في الماضي، إلا أن أنيستون تلاحظ أنها تفضل الآن نهجا أكثر توازنا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام وممارسة الرياضة.

أغذية

تفضل جنيفر أنيستون نهجا غير نظامي وليس لديها أي قواعد صارمة بشأن الأطعمة التي يمكنها تناولها أو لا تستطيع تناولها.

بدلا من ذلك، يهدف نظامها الغذائي إلى تعزيز الصحة الجسدية والعقلية للمساعدة في الحفاظ على شعورها بأفضل حال.

بشكل عام، يتكون نظامها الغذائي في الغالب من أطعمة كاملة مغذية مثل الفواكه والخضروات وتوازن جيد من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية للقلب.

على الرغم من عدم وجود قيود صارمة على الأطعمة، إلا أنها تحد من الأطعمة المصنعة والسكر المضاف من الأطعمة مثل الحلوى والحلويات.

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الصيام المتقطع

وفقا لبعض المقابلات، تمارس أنيستون بانتظام صيام 16/8 المتقطع.

يتضمن هذا النوع من الصيام المتقطع تناول الطعام خلال فترة 8 ساعات يوميا والامتناع عن الطعام لمدة 16 ساعة المتبقية.

عادة، هذا يعني أنها تتوقف عن تناول الطعام بعد العشاء وتأخر الإفطار حتى حوالي الساعة 10 صباحا من صباح اليوم التالي.

يركز نظام أنيستون الغذائي بشكل عام على المكونات الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والبروتينات والدهون الصحية للقلب.

إليك بعض الأطعمة التي تأكلها:

الفواكه: التوت والتفاح والموز والخوخ والبرقوق والكيوي

الخضار: السبانخ واللفت والبروكلي والكرفس والطماطم والفطر والبطاطا الحلوة

البروتينات: مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والبيض وقطع قليلة الدسم من لحم البقر أو لحم الخنزير

الحبوب الكاملة: الكينوا والشوفان والأرز البني ومعكرونة القمح الكامل

المكسرات: اللوز والجوز والكاجو والفستق والمكاديميا

البذور: بذور اليقطين، بذور الكتان، بذور الشيا، بذور عباد الشمس

منتجات الألبان: الزبادي والحليب الخالي من الدسم والجبن

الدهون الصحية: زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الأفوكادو

المشروبات: ماء، قهوة ، شاي، عصير كرفس

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الأطعمة التي تتجنبها

على الرغم من أن أنيستون لا تستبعد أي مجموعات غذائية من نظامها الغذائي، إلا أنها عادة ما تتجنب الأطعمة المصنعة وتحد من تناول السكر.

فيما يلي بعض الأطعمة التي تتجنبها الفنانة الأمريكية الشهيرة:

الأطعمة المصنعة: وجبات مجمدة، بطاطس مقلية، رقائق البطاطس، المعجنات، الوجبات السريعة، الأطعمة المقلية

الحلويات: المخبوزات، البسكويت، الكعك، الحلوى، الآيس كريم

المشروبات: المشروبات الغازية وعصير الفاكهة المحلى والشاي الحلو والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة

السكر المضاف: سكر المائدة، السكر البني، شراب القيقب، العسل، المحليات الصناعية

ممارسه الرياضة

تمارين أنيستون 5 أيام في الأسبوع.

غالبا ما تقوم بتغيير روتينها لزيادة نمو العضلات وتحقيق أقصى قدر من النتائج. تشمل الأنشطة التي تستمتع بها: اليوغا، الملاكمة، الركض، ركوب الدراجات، التمارين الهوائية القائمة على الرقص، تمارين القوة.

غالبا ما تعمل مع مدرب شخصي، يساعدها في ضمان بقائها على المسار الصحيح والحفاظ على كفاءة التدريبات الخاصة بها.

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واكتسبت جينيفر أنيستون شهرة عالمية عقب لعبها لدور رايتشل غرين في مسلسل فريندز الهزلي الذي عرض من 1994 إلى 2004، كما تألقت في عدد من الأعمال السينمائية بينها "الانفصال"، و"مارلي وأنا"، و"نحن آل ميلز"، وغيرها.