مصري فقير يعثر على 400 ألف جنيه وسط القمامة ويثير تفاعلا واسعا بتصرفه

أثار جامع قمامة في مصر جدلا واسعا ودهشة بين مستخدمي مواقع التواصل، بعد عثوره على مبلغ مالي ضخم وسط القمامة، ليقرر إعادته إلى أصحابه.

العامل الذي لا يتجاوز الخامسة والأربعين من عمره؛ المدعو قرني عثر في أثناء عمله وسط أكوام القمامة على 400 ألف جنيه، لكنه رغم ظروفه الصعبة أعاد المال إلى صاحبه بعد عمليه بحث شاقة عنه.

ويقول الرجل الأمين: "كنت أعمل صباحا في جمع القمامة حين لاحظت كيسين كبيرين، وفوجئت بهذه الأموال الكثيرة فتوجهت إلى قسم الشرطة لتسليمها وفي الوقت نفسه قلت إن الشرطة قد تعطيني نسبة جيدة من هذا المبلغ نظير تسليمه".

وتابع: "لا أقبل الحرام... لم أفكر في أخذها لأنني لا أحب الحرام... أنا أكسب 60 أو 70 جنيها يوميا بالحلال هو أفضل. كل ما أرجوه هو علاج أبنائي فقط".

وهذا العامل البسيط هو أب لأسرة بسيطة ويعيش في منزل متواضع في محافظة الفيوم هو وأشقاؤه الثلاثة وزوجاتهم وأطفالهم.

وانهالت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل على موقف عم قرني، شاكرين تصرفه مشيدين بأخلاقه، كما انهالت عليه الدعوات بالخير والرزق.

كما لم تخل التعليقات من تساؤلات عن ذلك الإهمال الذي دفع صاحب هذا المبلغ الضخم إلى إلقائه في ذلك المكان.