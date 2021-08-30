7 أخطاء يومية تسبب تلف البشرة عليك تجنبها

هناك عدد غير قليل من الأخطاء اليومية التي نرتكبها والتي تتسبب في تلف بشرة الوجه.

جمعت باولا بليك دايان، الخبيرة في مستحضرات التجميل المتقدمة والطب الطبيعي، جميع الأخطاء الأكثر شيوعا التي ترتكبها وتسبب أضرارا قد لا تكون على دراية بها لبشرة الوجه

1. الكثير من اللمس

كم مرة في اليوم تعتقدين أنك تلمسين بشرة وجهك؟ إذا تحركت إجابتك في المتوسط ​​نحو 20 مرة أو أكثر في ساعة واحدة، فأنت على الأرجح على حق.

كلنا نفعل ذلك دون أن ننتبه ونلمس الأنف والفم والخدين والعينين طوال اليوم. نحن نعبث ببشرة وجهنا ونقضي ساعات طويلة أمام المرآة ونفحص أي احمرار أو جرح أو بقعة تصبغ عن قرب.

لمس الجلد بأيد غير نظيفة ينقل الملوثات إلى الجلد والأنف والأغشية المخاطية للعين - وهذه هي أسهل الطرق لدخول الفيروسات إلى أجسامنا.

2. التنظيف المفرط لبشرة الوجه

يعد الحفاظ على نظافة بشرتك أمرا مهما وضروريا ولكن في بعض الأحيان هناك مواقف يقوم فيها الناس بتنظيف بشرة الوجه بشكل مفرط، معتقدين أنها مفيدة.

يمكن أن يؤدي التنظيف المفرط إلى تأثير معاكس، حيث إننا في كل عملية تطهير نزيل طبقات من الجلد وهذا يتسبب في إنتاج الغدد الثديية لإفرازات دهنية أكثر كتعويض. يمكن أن يسبب ذلك ظهور البثور.

إذا بدأت تظهر لك البثور في أماكن جديدة لم تكن موجودة من قبل، فربما تقومين بتنظيف وجهك كثيرا.

3. التشخيص الخاطئ لنوع الجلد

هناك 4 أنواع شائعة من البشرة: البشرة الدهنية، البشرة المختلطة، البشرة الجافة، البشرة العادية (تجمع بين المناطق الدهنية والجافة)، ولكل نوع بشرة منتجاته الخاصة.

يمكن أن يؤدي عدم التوافق بين المستحضرات (الكريمات والسيروم بمختلف أنواعها) ونوع الجلد إلى ظهور تقرحات بالتأكيد. لذلك يُنصح بالذهاب إلى اختصاصي تجميل متخصص وتشخيص نوع البشرة ثم تطبيق المستحضرات التي تناسبه.

4. فرش مكياج متسخة

تمتلك كل امرأة ما لا يقل عن 4-5 فرش مكياج بأحجام وأنواع مختلفة. متى كانت آخر مرة قمت فيها بتنظيفها؟ تتراكم آلاف البكتيريا والدهون على فرش المكياج، والتي تقومين باستخدامها كل صباح (وأحيانا مرتين يوميا) على بشرة وجهك.

بشكل عام، يجب تنظيف الفرشاة بعد كل استخدام (الشطف بالماء والصابون عالي الجودة والتجفيف الكامل - هذا يكفي).

صحيح أنه ليس من السهل غسل الفرش بعد كل استخدام، ولكن التنظيف مرة واحدة في الأسبوع هو بداية جيدة.

5. عدم تغيير الفراش

كم مرة تغيرين الفراش؟ تذهبين إلى الفراش كل ليلة وأحيانا في الظهيرة بعد يوم كامل من التلوث والعرق والأشياء الأخرى التي تلطخ كيس الوسادة والملاءات.

كل يوم تتراكم طبقات أكثر من الملوثات هناك وتذهبين للنوم بكل هذه الملوثات التي تلامس جلد وجهك.

صحيح أن المنزل ليس فندقا يتم فيه تغيير أغطية السرير كل يوم، ولكن حاولي تغيير غطاء الوسادة مرتين على الأقل في الأسبوع وجميع أغطية السرير مرة واحدة في الأسبوع. ويفضل الفراش المصنوع من أقمشة عالية الجودة مثل القطن.

6. المستحضرات التي لا تناسب الظروف الجوية

في الموسم الحار، يوصى بتجنب المنتجات الثقيلة والدهنية التي تسد الجلد و"تخنقه".

الجلد عضو يريد أن يتنفس، مستحضراته تمتص العرق والملوثات وتجعل التنفس صعبا عليه. استخدمي كريمات خفيفة وممتعة، ويوصى أيضا بأن تجمعي بين عوامل الحماية من الشمس والفيتامينات التي تغذي البشرة.

7. التوتر الزائد

تؤثر حالتنا النفسية بشكل كبير على الحالة الجسدية، وينطبق الشيء نفسه على بشرة الوجه.

هناك عدد غير قليل من الأسباب التي تبعث على التوتر والقلق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتأثير النفسي يسبب أعراضا جلدية مزعجة، تتراوح من حب الشباب، والزهم، والوردية والعديد من التأثيرات الأخرى.