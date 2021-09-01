لحظة وقوع حادث سير مروع في الصين وموقف بطولي لإنقاذ الضحايا... فيديو

تسبب حوادث الطرق في خسائر بشرية كبيرة وتتفاوت خطورتها من منطقة إلى أخرى حول العالم، ويمكن أن تتأثر أعداد الوفيات والإصابات بطبيعة الطريق الذي شهد الحادث ومدى توافر خدمات الإسعاف والطوارئ عليه.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" لحظة وقوع حادث سيارة على إحدى الطرق في الصين، بصورة أدت إلى انقلابها عدة مرات إلى أن استقرت على جانبها.

Thumbs up! More than 20 passers-by rushed to rescue a family of four after the vehicle flipped to its side in S China's Guangdong. pic.twitter.com/krQjG2Ffe5 — Beautiful China (@PDChinaLife) September 1, 2021

ويرصد الفيديو الكثير من المارة الذين تجاوز عددهم 20 شخصا وهم يسارعون إلى موقع الحادث حيث تم إعادتها إلى وضعها الطبيعي من أجل إخراج العائلة التي كانت تستقلها قبل أن تتفاقم حالتهم الصحية بسبب الحادث.