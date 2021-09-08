6 نصائح للحصول على فرشاة أسنان صحية ونظيفة

قد يعتقد البعض أن الحفاظ على فرشاة الأسنان قد يكون من خلال تغييرها فقط كل عدة أشهر، لكن هذا الاعتقاد غير دقيق.

فقد قدمت منصة "عش بصحة" التابعة لوزارة الصحة السعودية، على حسابها بموقع "تويتر" مجموعة من النصائح الأخرى إلى جانب تغيير الفرشاة من أجل الحفاظ عليها.

وجاء في مقدمة هذه النصائح: تجنب مشاركة فرشاة الأسنان مع أي شخص آخر.

ونصحت المنصة أيضا بعدم تعقيم فرشاة الأسنان في غسالة الأطباق أو الميكروويف.

6️⃣ نصائح للحصول على فرشة أسنان نظيفة تحافظ بها على سلامة أسنانك 🦷#عش_بصحة pic.twitter.com/SYgz4bpxbV — عش بصحة (@LiveWellMOH) August 14, 2021

​وحثت على تغيير فرشاة الأسنان عند اهتراء شعيراتها، أو كل فترة تتراوح بين 3 أو 4 أشهر.

ونصحت بغسل الفرشاة بالماء جيدا عقب الانتهاء من استخدامها، بجانب وضعها بشكل طولي.

وحذرت المنصة من تغطية الفرشاة دون حاجة، أو حفظها في أماكن مغلقة.

وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يثبت أن هناك فائدة علمية وراء وضع الفرشاة في غسول الفم، أو المعقم الخاص بفرشاة الأسنان.