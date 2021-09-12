أول صورة رسمية من عقد قران أصالة وزوجها العراقي فائق حسن

ظهرت بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أول صورة رسمية للفنانة السورية أصالة والشاعر العراقي فائق حسن، بعد عقد قرانهما.

وحرص الصحفي ربيع هنيدي على تهنئة صديقته المقربة أصالة بزواجها وعلق على الصورة "كل شيء يقل إذا قسم على اثنين، إلا الحب فهو يزيد... وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن...ألف مبروك، وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح".

View this post on Instagram A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi)

وأثار مقطع فيديو لأصالة، متداول منذ أمس، تكهنات عديدة بشأن زواجها من شخص عراقي الجنسية. وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطعا مصورا تتحدث فيه أصالة نصري إلى أحد العراقيين المعجبين بها، ويقول لها بلهجته إنها "أصبحت "كنتهم"، أي أنها أصبحت من العراقيين، لترد عليه بالإيجاب.

وأعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" عن زواج أصالة نصري من الشاعر الغنائي، فائق حسن، مدير أعمال الفنان العراقي، ماجد المهندس.

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هم خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأم هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عبرت أصالة نصري عن شعورها بالألم والصدمة عقب مشاهدتها لصورة تجمعها بطليقها المخرج طارق العريان، مع عارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان.

كما تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواج أصالة نصري من نائب برلماني مصري، ولكن أعلن عن انفصالهما في شهر يوليو/ تموز الماضي، دون أن تعلن عن زواجهما رسميا.

يذكر أن أصالة نصري احتفلت في شهر أغسطس/ آب الماضي بخطوبة ابنتها، شام الذهبي، على المهندس أحمد هلال.

وكان آخر أعمال أصالة نصري الفنية أغنية "الدنيا لها طعم جديد"، التي طرحتها الشهر الماضي، وخصصتها لمنتجات غذائية جديدة في السوق المصري.

والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي على فتح الله، ومن إخراج صقر.