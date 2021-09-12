مقطع فيديو يثير التساؤلات... هل تزوجت أصالة نصري من عراقي؟

أثار مقطع فيديو للفنانة السورية، أصالة نصري، متداول منذ أمس، تكهنات عديدة بشأن زواجها من شخص عراقي الجنسية.

وكانت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، أعلنت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" عن زواج أصالة نصري من الشاعر الغنائي، فائق حسن، مدير أعمال الفنان العراقي، ماجد المهندس.

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ولم تحسم أصالة نصري حتى لحظة كتابة هذه السطور أنباء زواجها من الشاعر العراقي، فائق حسن.

يشار إلى أن أصالة نصري كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هم خالد وشام، ووقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأم هما آدم وعلي، وانفصلا في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عبرت أصالة نصري عن شعورها بالألم والصدمة ع قب مشاهدتها لصورة تجمعها بطليقها المخرج طارق العريان، مع عارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان.

كما تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواج أصالة نصري من نائب برلماني مصري، ولكن أعلن عن انفصالهما في شهر يوليو/ تموز الماضي، دون أن تعلن عن زواجهما رسميا.

يذكر أن أصالة نصري احتفلت في شهر أغسطس/ آب الماضي بخطوبة ابنتها، شام الذهبي، على المهندس أحمد هلال.

وكان آخر أعمال أصالة نصري الفنية أغنية "الدنيا لها طعم جديد"، التي طرحتها الشهر الماضي، وخصصتها لمنتجات غذائية جديدة في السوق المصري.

والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي على فتح الله، ومن إخراج صقر.