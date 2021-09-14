اعتقال رجل حاول تهريب 200 سحلية إلى مصر بطريقة غريبة

أعلنت الشرطة في منطقة أرض الصومال، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل أثناء محاولته تهريب 200 سحلية إلى مصر.

ونقلت "رويترز" عن مصادر في الشرطة وسلطات الحياة البرية بالمنطقة أنه لم يتضح بعد سبب محاولة المشتبه به نقل هذه الزواحف بشكل غير قانوني.

وأوضح جيلي حسن وهو مسؤول اتصالات بشرطة أرض الصومال أن تصدير الحياة البرية في أرض الصومال غير قانوني لأنها يمكن أن تتعرض للانقراض.

وذكرت الشرطة أن إلقاء القبض على الرجل تم في مطار إيجال في هرجيسة عاصمة المنطقة، موضحة أن وزارة البيئة تسلمت الزواحف التي كانت ملفوفة بملابس ومخبأة في أكياس.

وبدا أن السحالي من نوع أجاما ذات الذيل المدرع، والتي يمكن أن تباع الواحدة منها مقابل 500 دولار على مواقع الحيوانات الأليفة، لكن المسؤولين لم يتمكنوا إلا من تأكيد اسمها الصومالي.

وأشار مسؤولون بأرض الصومال إلى حدوث عمليات ضبط سابقة للاتجار غير القانوني في الحياة البرية شملت طيورا.