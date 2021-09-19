فان دام يتلقى تحديا من محمد هنيدي تحت سفح أهرامات مصر

تلقى نجم أفلام الحركة العالمي، جان كلود فان دام، تحديا من الفنان المصري الكوميدي، محمد هنيدي، بشأن مباراة قتالية بينهما تحت سفح أهرامات الجيزة.

وقال هنيدي لفان دام في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "مازلت عند كلمتي.. مباراة بدون قوانين.. في قفص "هيل إن سيل".

لكن وضع هنيدي بأسلوبه الفكاهي شرطا واحدا لإقامة المباراة القتالية، وهي أن يخوضها فان دام أمامه وهو مربوط اليدين.

وكتب فان دام لمعجبيه على "فيسبوك": "تلقيت دعوة مباراة داخل قفص "هيل إن سيل" لمقاتلة أعظم كوميديان في الشرق الأوسط... ما رأيكم جميعا، هل يجب أن أقبل التحدي؟".

ولم يتضح إذا كانت دعوة محمد هنيدي لجان كلود فان دام مجرد مداعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أم أنه تمهيد لعمل فني سيجمع بينهما.

يشار إلى أن فان دام شارك الفنان المصري، محمد رمضان، بطولة إعلان لشهر رمضان عام 2019.

​وجاء إعلان محمد رمضان وفان دام بعنوان "اللهو الخفي"، في المرتبة الثانية بقائمة أكثر إعلانات رمضان 2019 مشاهدة، إذ حقق 7 ملايين مشاهدة في 3 أيام فقط من طرحه.

وكان محمد هنيدي أثار جدلا، أمس السبت، بعدما أعلن اعتزاله التمثيل والتحول إلى الغناء في الأفراح الشعبية.

لكن الممثل الكوميدي المصري أكد في تصريحات لصحيفة "الوطن" أن إعلان اعتزاله مجرد مزحة مع جمهوره، وأنه دعاية لمسرحية جديدة يحضر لها.

ويعرض لمحمد هنيدي في دور العرض السينمائية حاليا أحدث أفلامه السينمائية، "الإنس والنمس"، من إخراج شريف عرفة، ويشاركه بطولته منة شلبي وبيومي فؤاد.

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