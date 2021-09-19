تسجيل
18:18 GMT19 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي

    اشتعال التحدي بين فان دام ومحمد هنيدي... والأخير يهدده: "لو المعركة ابتدت هتزعل"

    © Photo / Facebook/ OfficialHenedy
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103227/53/1032275334_0:246:4928:3018_1200x675_80_0_0_30ff30c295ac04f3b7be092775d960ad.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202109191050195992-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%B9%D9%84/

    اشتعلت في الساعات القليلة الماضية المعركة الكلامية بين الفنان المصري محمد هنيدي، ونجم الأكشن العالمي جان كلود فان دام، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان هنيدي تحديه لفان دام في مباراة قتالية تجمعه معه "تحت سفح الهرم".

    جان كلود فان دام
    © Sputnik . Said Tsarnaev
    فان دام يتلقى تحديا من محمد هنيدي تحت سفح أهرامات مصر
    آخر فصول تلك المعركة كانت عند رد فان دام، على تحدي هنيدي قائلاً: "تلقيت دعوة جحيم لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعا، هل يجب أن أقبل التحدي؟".

    ليرد هنيدي على الفور، عبر خسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "نحن رجال أتينا من قعر الجحيم وشكلنا هنرجعله تاني"، ليسخر فان دام منه بصورة من فيلمه "وش إجرام"، مصحوبة بتعليق :"كم هو خطير أستاذ هنيدي".

    وكانت البداية عندما انتشرت صورة عبر مواقع التواصل، جمعت ثلاثى الأكشن، البلجيكي جان كلود فان دام، والصيني جاكي شان، والهندي شارو خان، ووصفت هذه الصورة بأنها "صورة تشع فخامة غير محدودة"، ليتدخل هنيدي ويرد، من خلال نشر صورة جمعته بنجوم الأكشن والكوميديا في مصر: كريم عبد العزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين، قائلا: "صورة تشع أكثر".

    ليرد فان دام على هنيدي مازحا: "استعد للتحدى القتالى، أليس كذلك يا سيد شرقاوى"، في إشارة إلى شخصية محى الشرقاوي، التي قدمها هنيدي فى فيلم "فول الصين العظيم".

    وقبل محمدم هنيدي تحدي فان دام إذ نشر صورة له في أحد مشاهد فيلم "فول الصين العظيم"، وبجانبها صورة لـ فان دام، وعلق عليها: "مازلت عند كلمتي.. مباراة بدون قوانين.. في قفص هيل ان سيل.. بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين".

    وبعدها بساعت نشر محمد هنيدي صورة من فيلمه "وش إجرام"، وعلق عليها قائلا: "لو العركة ابتدت هتزعل"، في إشارة إلى فان دام.

    وكان محمد هنيدي أثار جدلا، أمس السبت، بعدما أعلن اعتزاله التمثيل والتحول إلى الغناء في الأفراح الشعبية، لكن الممثل الكوميدي المصري أكد في تصريحات لصحيفة "الوطن" أن إعلان اعتزاله مجرد مزحة مع جمهوره، وأنه دعاية لمسرحية جديدة يحضر لها.

    ويعرض لمحمد هنيدي في دور العرض السينمائية حاليا أحدث أفلامه السينمائية، "الإنس والنمس"، من إخراج شريف عرفة، ويشاركه بطولته منة شلبي وبيومي فؤاد.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    محمد هنيدي يمازح "ذا روك": مش ظابطة يا أبو نسب
    فان دام يتلقى تحديا من محمد هنيدي تحت سفح أهرامات مصر
    محمد هنيدي مذيعا لأول مرة
    منى زكي ومحمد هنيدي يلتقيان على شاشة السينما مجددا بعد غياب 23 عاما
    محمد هنيدي يعلن اعتزال التمثيل ويتحول لمهنة جديدة
    محمد هنيدي: كنت أنتظر مكالمة من وزير التربية والتعليم وفوجئت بمكالمة صادمة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفنانين في مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    نساء ضحايا سرطان الثدي يلتقطن صورة جماعية خلال النسخة الخامسة من ضربة فرشاة مدى الحياة في غوادالاخارا، المكسيك، 9 سبتمبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    فرنسا لن تحتفل مع أمريكا ردا على إلغاء صفقة الغواصات
    عبد العزيز بوتفليقة… الرئيس الذي حكم الجزائر طيلة 20 عاما
    عبد العزيز بوتفليقة… الرئيس الذي حكم الجزائر طيلة 20 عاما
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك