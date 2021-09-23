رئيس "أبل" عن التسريبات الأخيرة: نبذل قصارى جهدنا لتحديد هوية المسربين والشركة لا تتسامح

خرج رئيس شركة "أبل" الأمريكية، تيم كوك، عن صمته بشأن التسريبات الأخيرة، سواء تلك التي كشفت عن تفاصيل اجتماع داخلي بين موظفيها، أو تفاصيل حدثها السنوي الخاص بالإعلان عن منتجاتها الجديدة.

وأكد كوك في رسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى موظفي شركته، يوم الثلاثاء الماضي، إنه يبذل كل ما في وسعه من أجل تحديد هوية المسربين، مؤكدا أنهم "نسبة قليلة من الناس"، وأن من يفعل ذلك "لا ينتمي إلى أبل"، حسب تعبيره.

وتابع مشددا في رسالته: "كما تعلمون كلكم، نحن لا نتسامح مع الكشف عن المعلومات السرية، سواء كانت عنوان "آي بي" لمنتج أو تفاصيل اجتماع سري"، بحسب موقع "ذا فيرج"

بعد ذلك، توجه رئيس "أبل" في رسالته بالشكر لكل مجهود بذل من أجل جعل منتجاتها حقيقة واقعية، ولفت إلى أن الشركة أصدرت الاثنين الماضي نظام تشغيل "iOS 15"، "ويصادف غدا الجمعة اللحظة التي سنطرح فيها بعض منتجاتنا الجديدة المذهلة للعالم"، في إشارة منه إلى هواتف "آيفون 13".

وكان رئيس شركة "أبل" تيم كوك أعلن في يوم 17 سبتمبر/ أيلول الجاري خلال اجتماع داخلي على مستوى الشركة أن مؤسسته ستطلب إجراء اختبارات متكررة للموظفين غير الملقحين بلقاح فيروس كورونا، لكنه لم يصل إلى قرار الإلزام باللقاح.

كما قال كوك في اجتماعه الداخلي إنه "يتطلع إلى المضي قدما" بعد قضية مكافحة الاحتكار الخاصة بشركته ضد شركة ألعاب الفيديو "Epic".

وكانت شركة "Epic" قد أعلنت العام الماضي عن رفعها دعوى قضائية ضد شركة "أبل" تتهمها فيها بالاحتكار الكامل على سوق المدفوعات للتطبيقات في نظام iOS.