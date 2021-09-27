النجم المصري رامي مالك يكشف عن الصعوبات التي واجهها في التمثيل أمام دانيال كريغ

كشف الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، أنه واجه صعوبات أثناء التمثيل أمام الممثل البريطاني، دانيال كريغ، في أحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند".

واعترف مالك أثناء استضافته في برنامج "غراهام نورتون شو" أنه كان ينسى بعض جمل الحوار أمام كريغ، لأنه كان يرى الأخير أنه "جيمس بوند" بهيبته وقوته، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

وقال: "عندما كنت أمثل أمام دانيال كريغ كنت أنسى بعض جمل الحوار، وذلك لأنني أنظر مباشرة إلى جيمس بوند، ولم أستطع التعامل مع هذا".

ويجسد رامي مالك دور عدو "جيمس بوند" في أحدث أفلامه "No Time to Die" (لا وقت للموت)، الذي سيطرح في دور العرض السينمائية بدءا من الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

من ناحيته، أشاد دانيال كريغ بموهبة رامي مالك في برنامج "غراهام نورتون شو"، وقال إنه "رائع"، وكذلك كل الممثلين في الفيلم.

يشار إلى أن رامي مالك حاز على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي عن تجسيده دور المطرب البريطاني الراحل، فريدي ميركوري في فيلم "Bohemian Rhapsody"، من إنتاج عام 2019.

ويعد فيلم "No Time to Die" هو آخر تجسيد من دانيال كريغ لشخصية "جيمس بوند"، بعد أن قدمه في 5 أفلام بداية من عام 2006.