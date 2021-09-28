مي كساب تكشف تفاصيل عن حياتها الخاصة وآخر أعمالها الفنية

أدلت الفنانة المصرية مي كساب، بمجموعة من التصريحات، التي وصفتها بعض وسائل الإعلام بـ "التصريحات النارية" حول حياتها الخاصة وآخر أعمالها الفنية.

جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية على إحدى الفضائيات المصرية ، أمس الاثنين، إثر عرض أولى حلقات مسلسل "إلا أنا"، بحسب خبر عن الفنانة المصرية ، نشره موقع "صدى البلد" المصري.

وقالت مي كساب إن تفاعل الجماهير مع المسلسل فاق التوقعات، مضيفة: "لا أحب أن أضع وسائل تجميل لأنني أعتبر أنها تؤثر على مصداقية الفنان".

وأوضحت الفنانة المصرية أنها تحرص على تجسيد الشخصيات التي يوجد بها جزء منها، وعلى سبيل المثال، فإن مسلسل "عقبال عوضك"، أقوم فيه بتجسيد شخصية تشبه شخصيتي الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بملازمتي لأمي وأبي الذي تقدم في السن.

وقالت مي كساب إن زوجها لا يحب مشاهدتها في الأعمال الكوميدية، مشيرة إلى أنها تعتز بتجربتها في مسلسل "سرايا عابدين"، مشيرة إلى أن ابنتها تتفاعل مع أعمالها الفنية.

وعن زواجها قالت مي كساب إنها تزوجت عندما كان عمرها 34 عاما، مشيرة إلى أنه كان لديها طموح كبير وأنه لولا قدرتها على تحقيق ذاتها لما أصبحت زوجة أو أم.

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