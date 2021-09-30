لقاء خاص بين هيفاء وهبي وإليسا في منزل الأخيرة... ماذا دار بينهما؟

استقبلت الفنانة اللبنانية، إليسا، مواطنتها وصديقتها الفنانة، هيفاء وهبي، في منزلها، ليقضيا سويا سهرة خاصة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات من اللقاء الخاص الذي جمع بين إليسا وهيفاء وهبي، ومنها التي تبين عناق بعضهما البعض أمام قالبين من الحلوى تم تزيينهما بصورهما وأسمائهما.

إليسا مدعوة على العشاء في منزل هيفاء وهبي الليلة 😍😍@elissakh @HaifaWehbe pic.twitter.com/L2HmbqzWkP — Elissian Magazine (@ElissianMag) September 29, 2021

وفي مقطع مصور آخر، تظهر هيفاء وهبي وإليسا داخل منزل الأخيرة وهما تمددان ساقيهما للاسترخاء، ويتناولان قطعا من الحلوى.

حلوة الصداقة لما تكون بعيدة عن التكلّف

هيفا واليسا 😊 بزيارة مسائية وعم ياكلوا غاتو آخر رواق 😌 متل ما كلنا منعمل مع رفقاتنا@HaifaWehbe @elissakh pic.twitter.com/haBGqupmLx — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) September 29, 2021

كما تداول مستخدمو "السوشيال ميديا" مقطع مصور آخر لإليسا وهي تقطع قالب حلوى بالشوكولاتة مكتوب عليه "باهاماس"، في إشارة إلى حفل إليسا الذي ستحييه هناك في عيد الحب، ضمن جولة غنائية ستقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية.

إليسا في منزل هيفاء وهبي 😂🔥

I don't care and it's ok I want to eat pic.twitter.com/wIH5vHq9Ve — Elissian Magazine (@ElissianMag) September 29, 2021

​يشار إلى أن هيفاء وهبي شاركت في أغنية الفنانة إليسا "هنغني كمان وكمان"، التي طرحتها في شهر نيسان/ أبريل 2020، والتي سجلتها خلال فترة حظر التجوال والحجر المنزلي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتظهر هيفاء وهبي في مقاطع من الأغنية وهي تستمع إلى أغنية إليسا الجديدة بكل انسجام، ورقصت على أنغامها، عبر خاصية "الاتصال بالفيديو".

وأغنية "هنغني كمان وكمان" كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وإنتاج شركة "روتانا".

وبعد طرح أغنية "هنغني كمان وكمان"، شكرت إليسا صديقتها هيفاء وهبي على مشاركتها الأغنية، وغردت لها عبر حسابها على "تويتر": "لم يكن أحد ليضفي أجواء سعيدة للغاية على هذه الأغنية أكثر منك، شكرا لك على هذا الظهور الخاص! دعينا نشارك الحب والسعادة في كل مكان".