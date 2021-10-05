رونالدو يخسر تحد من نوع خاص أمام بطل فنون قتالية... فيديو

خسر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحد من نوع خاص، أمام الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل الفنون القتالية المختلطة السابق.

وفي مقطع مصور يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر محمدوف مع نجم مانشستر يونايتد وهما يقفان وجها لوجه، في تحد بشأن من سيتمكن من حبس ضحكته لفترة أطول.

Фердинанда Хабиб вынес, теперь – финальный босс 😎 pic.twitter.com/AVExvJa0sP — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) October 5, 2021

​وكانت المفاجأة أن اللاعب البرتغالي خسر سريعا حيث كان البادئ بالضحك.

View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

ونشر لاعب الفنون القتالية السابق كذلك العديد من الصور مع رونالدو، والتي علق عليها بقوله: "هو الأفضل على الإطلاق، استمر في فعل الأشياء الخاصة بك يا بطل، فأنت تلهم ملايين الأشخاص حول العالم".