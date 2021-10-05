محمد صلاح في مواجهة رونالدو على جائزة بالدوري الإنجليزي

رشح نادي ليفربول مهاجمه المصري محمد صلاح، للتنافس على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ" خلال شهر سبتمبر/ أيلول.

وقال نادي ليفربول في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن صلاح تم ترشيحه للجائزة بأهدافه الثلاثة التي أحرزها خلال الشهر الماضي.

وأشار النادي إلى أن أهداف صلاح الثلاثة تتضمن هدفه الشخصي رقم مائة في الدوري الإنجليزي.

3️⃣ @PremierLeague goals in September, including his 100th in the top flight!@MoSalah has been nominated for the @PFA Fans' Player of the Month 👏 — Liverpool FC (@LFC) October 5, 2021

​ويتنافس صلاح على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ لشهر سبتمبر، مع البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وإسماعيلا سار (واتفورد)، وإيفان توني (برينتفورد)، وأنطونيو روديجر (تشيلسي)،وميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد).