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    كمال أجسام

    المصري بيغ رامي يتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021 ... فيديو

    © Sputnik . Юрий Простяков . كمال أجسام
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    تأهل بطل كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيغ رامي"، اليوم السبت، إلى نهائي بطولة مستر أولمبيا 2021، وسط آمال للاحتفاظ بلقبه العالمي.

    وانطلق العرض قبل الأخير للبطولة التي تستضيفها مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية،، صباح اليوم السبت، ليتأهل بيغ رامي ضمن 6 لاعبين هم الأفضل في فئة الوزن المفتوح (يبلغ وزن اللاعب المصري 138 كغ).

    وبيغ رامي هو حامل اللقب من العام الماضي، 2020، وينافسه في العرض النهائي على لقب مستر أولمبيا 2021 الذي يجرى غدا الأحد، الأمريكيان هنتر لابرادا وبراندون كيري (بطل نسخة 2019)، والإيراني هادي شوبان والإنجليزي نيك والكر (حامل لقب بطولة أرنولد كلاسيك 2021)، إضافة إلى الغاني ويليام بوناك.

    وتم تتويج بيغ رامي بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام للمحترفين، التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

    بيغ رامي الذي يلعب في الوزن المفتوح، حصل كمكافأة لفوزه باللقب على مبلغ 400 ألف دولار أي ما يزيد عن 6 ملايين جنيه مصري.

    من هو بيغ رامي... مستر أولمبيا في كمال الأجسام 2020
    © Sputnik / Mohamed Hassan
    من هو بيغ رامي... مستر أولمبيا في كمال الأجسام 2020

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