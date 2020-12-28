"بيغ رامي" يكشف تفاصيل جديدة عن مستر أولمبيا ويتحدث عن جدل الـ 500 ألف جنيه

كشف البطل المصري رامي السبيعي الملقب بـ"بيغ رامي" تفاصيل جديدة عن تتويجه بلقب مستر أولمبيا 2020، وعلق على ما أثير من جدل إثر تسريبات إعلامية تتحدث عن طلب مدير أعماله 500 ألف جنيه للظهور في بعض القنوات الفضائية.

وقال رامي، في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية": "هناك شركة مسؤولة عن الردود المتعلقة بالمسائل المادية والقانونية"، مضيفا: "لست مسؤولا على تلك الأقوال التي ترددت خلال الأيام الماضية".

وذكرت إحدى البرامج على قناة فضائية مصرية أن " علاقة البرنامج بالشخصيات والنجوم التي يستضيفها قائمة على الاحترام المتبادل، وأن الاحتفاء بالضيوف لا يقوم على أساس المنفعة أو الرؤى الضيقة".

وتم تتويج "بيغ رامي" بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، وهي البطولة الأبرز في لعبة كمال الأجسام للمحترفين، التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بولاية نيفادا، في الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقل "بيغ رامي" إنه واجه العديد من التحديات للوصول إلى التتويج بالبطولة، مشيرا إلى أن تزامن عقدها مع جائحة كورونا جعل الأمور أكثر صعوبة.

وتابع: "رغم كل التحديات قدر الله حصولي على هذا الإنجاز"، مضيفا: "مثلما يسعى الجميع في مصر على (لقمة عيشه) كنت أسعى مثلهم. حاربت على (لقمة عيشي) وسهل الله كافة الأمور".

وقال "بيغ رامي": "كنت مصمما على الخروج من هذا العام الصعب بإنجاز يناسب مصر وشعبها"، لكنه أوضح أن إعداد البطل الرياضي يحتاج إلى الكثير من الوقت والمال في آن واحد.

ولفت البطل المصري إلى أنه يطمح في تطوير لعبة كمال الأجسام في مصر ودعم الشباب للاستمرار فيها، معربا عن أمله في لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال "بيغ رامي": "لقاء السيسي شرف كبير ويجعل للإنجاز طعم وشكل آخر"، مضيفا: "لكنني أعرف مسؤوليات الرئيس في الفترة الحالية".

وقال البطل المصري: "لو كانت هناك فرصة للقائه فهذا أمر عظيم، ولو لم تحدث فنحن نقدر ظروف البلد".