شمس البارودي تعود إلى الشاشة الفنية مجددا بعد غياب دام 38 عاما... فيديو

وقال عمر حسن يوسف، في تصريحات مع "بوابة الأهرام" المصرية، إنه يتم تجهيز فيلم وثائقي جديد عن قصة حياة والده، مشيرا إلى أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة والفكرة، ولم يتم شراؤه حتى الآن من قبل شركات الإنتاج سواء في مصر أو خارجها.

وكان الفنان المصري حسن يوسف، كشف حقيقة عودة زوجته الفنانة شمس البارودي إلى التمثيل مجددا. وقال، في تصريحات مع قناة "صدى البلد"، إن "الأمر مستبعد تماما، ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تفكر في هذا الأمر".

وأبدى استياءه من انتشار وقائع التعذيب التي يرتكبها البعض ضد الطفولة، متسائلا: "هل انعدم الضمير الإنساني تجاه الأطفال؟"، مطالبا بتطبيق القانون ضد كل من يرتكب وقائع تعذيب ضد الأطفال.

كما قال الفنان المصري حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "DMC"، إن "مروجي شائعات مرضه ليس لديهم فكرة عن الدين والأخلاق وما يفعلوه حرمه القرآن الكريم والسنة النبوية"، متابعًا: "ترويع المسلم لأخيه ضد الشرع".

وقال إنه وزوجته، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، فتحا بالأمس الهاتف لقراءة الرسائل التي قد تكون قد وصلت من أولادهما، ففوجئا بعنوان "وداعا شمس البارودي"! وطمأن حسن يوسف، الجمهور على صحته وصحة زوجته، ونبّه مطلقي شائعات المرض إلى أن "رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حرم ترويع المسلم لأخيه المسلم، عندما أراد صحابي أن يمزح مع صحابي آخر، فأخذ سلاحه وهو نائم، وكانوا في معركة، ففزع الصحابي عندما قام ولم يجد سلاحه".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر عبر سبوتنيك.