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    الفنان المصري، سمير غانم

    إعلام: مفاجاة بشأن سمير غانم ودلال عبد العزيز في مهرجان الجونة

    © AFP 2021 / MARWAN NAAMANI
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    تبدأ مساء غد الخميس فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

    رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
    © AFP 2021 / PATRICK BAZ
    أول تعليق من نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة
    ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر، قولها إن "هناك مفاجاة تخص كلًا من الفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في حفل الإفتتاح"، مشيرة إلى أن الاثنين رحلا هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

    وأضافت المصادر أن إدارة المهرجان "سوف تقوم بعرض جزء من أعمال سمير غانم ودلال عبد العزيز الخاصة، وتذكير كل من الجمهور والفنانين بأجمل ما قدمه الثنائي خلال مسيرتهم الفنية".

    ونشب حريق داخل قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الأربعاء، وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما يلتهم قاعة البلازا المخصصة لافتتاح مهرجان الجونة.

    وقال مالك منتجع الجونة سميح ساويرس، إن ماسا كهربائيا في أحد المحلات الخارجية كان وراء الحريق الذي نشب في قرية الجونة، مستبعدا تأجيل أو إلغاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الحريق وأنه سيتم في موعده المحدد مساء الخميس.

    وأضاف أنه سيتم تغير مكان الحفل، وسيكون في مكان منخفض بدلا من إقامته في مكان عال، مؤكدا أن الشركة المنظمة ستقوم بطلاء كل الأعمدة من الآن حتى الغد، حتى لا يلحظ أي أحد آثار الحريق.

    يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تبدأ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

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