درون تنقذ حياة حمامة كادت "تسقط في الجحيم".... فيديو

نفذت طائرة درون مهمة إنقاذ رائعة جدا لطائر حمام كاد أن يفقد حياته بسبب تعلقه بشريط على أحد أعمدة الكهرباء المرتفعة في إحدى مدن البيرو.

استخدمت الشرطة في دولة البيرو طائرة درون بهدف إنقاذ حياة حمامة علقت على أسلاك التوتر العالي، حيث تدلت رأسا على عقب بعد أن التف حبل أو شريط حول ساقها مربوط بأسلاك الكهرباء المرتفعة، لتتحول حالتها إلى ما يشبه "السقوط في الجحيم" في حالة قد تفقدها حياتها.

وأظهر المشاهد التي شاركتها قناة "The Animal Reader" على "يوتيوب" قيام عناصر الشركة بربط شفرة حادة بأحد أطراف الطائرة التي قامت بدورها بالطيران وقطع الحبل، لتنقذ حياة الحمامة الصغيرة.

وقامت فرق الإنقاذ بعد ذلك بإمساك الحمامة وقطع الحبال التي التفت حول ساقها وأخذها إلى مراكز الرعاية الخاصة بالحيوانات لمتابعة حالتها الصحية.

الجدير بالذكر، أن استخدامات طائرات الدرون قد توسعت بشكل كبير حيث اقتصرت مهامها سابقا على عمليات التصوير، أما اليوم فتنفذ مهام مختلفة في مختلف القطاعات، منها توصيل الطلبات إلى المنازل.

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