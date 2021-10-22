"ريش" و"الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك" أبرز الفائزين بختام مهرجان الجونة السينمائي 2021

حاز الفيلم المصري المثير للجدل "ريش" للتداول على واحدة من أهم جوائز الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي اختُتمت مساء اليوم الجمعة.

وفاز "ريش" بجائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل في حفل ختام المهرجان، وتبلغ قيمتها 20 ألف دولار أمريكي، وصعد مخرجه، عمر الزهيري، إلى المنصة لتسلمها.

وأثار فيلم "ريش" جدلا واسعا الأسبوع الماضي بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الخامس، بعد اتهامه بالإساءة إلى مصر وتشويه صورتها، بسبب تناوله لسكان مناطق العشوائيات في القاهرة.

وتتلخص أحداث الفيلم حول زوجة من سكان العشوائيات تضطر إلى الكفاح من أجل أبنائها، بعد أن تحول زوجها إلى دجاجة بسبب خطأ ناتج عن ساحر خلال عيد ميلاد ابنهما الصغير.

وعبر الكثير من الفنانين والإعلاميين المصريين عن غضبهم من فيلم "ريش"، وانصرفوا من دور العرض السينمائي الذي كان يعرضه دون انتظار نهاية عرضه اعتراضا على مضمونه، ومن أبرزهم الفنان شريف منير.

كما فاز الفيلم الفنلندي، "الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك"، بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل، وقيمتها 50 ألف دولار أمريكي، وهو من إخراج تيمو نيكي.

نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل ذهبت لفيلم "الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك" للمخرج تيمو نيكي #مهرجان_الجونة_السينمائي#GFF21#ON pic.twitter.com/jipNHV8WKg — ON (@ONTVEgy) October 22, 2021

وحاز الفيلم على جائزة أخرى، هي أفضل ممثل لبيتري بويكولاينن.

أما جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم عربي طويل، وقيمتها 15 ألف دولار، فكانت من نصيب فيلم "هروب الرقيب فولكونوجوف".

وفاز الفيلم المكسيكي "غروب" بجائزة نجمة الجونة الفضية لأفضل فيلم روائي طويل، وتبلغ قيمتها 25 ألف دولار.

وحصل الفيلم اللبناني "كوستا برافا لبنان" على جائزة نجمة الجونة الخضراء، وهو من بطولة المخرجة، نادين لبكي.

وكان الفيلم عرض في الدورة الـ78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الشهر الماضي.

وأعلن مدير مهرجان الجونة، انتشال التميمي، في حفل ختام دورته الخامسة، اليوم الجمعة، عن موعد دورته السادسة والقادمة، وهي في الفترة من 13 إلى 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.