"أسرة مسلسل عازفة الكمان" يجمع ألمع نجوم الدراما السورية والإماراتية... صور

ويستند العمل في مجرياته إلى عنصري الغموض والتشويق، ويحمل رسالة مهمة مفادها أن المجتمعات الرافضة للتطور، تصنع قتلتها ومجرميها بأيديها.

القصة الغريبة لـ "عازفة الكمان"، بطلها شاب يلتقي بفتاة في الكورنيش البحري، ليكتشف أنها مقتولة منذ 3 سنوات، وأثناء رحلة بحثه الطويلة، يصطدم بمجموعة كبيرة من المفاجآت والحقائق الغريبة، ويدخل دوامة من الصراعات التي لا تتوقف حتى نهاية العمل.

والعمل الدرامي الجديد من تأليف بسام جنيد وإخراج عاطف كيوان وإنتاج شركة "بروكس برودكشن" للإنتاج الفني، وإدارة المشروع عاصم العوا، مدير إدارة الإنتاج نور شغري.

وأشار مخرج "عازفة الكمان" إلى أن الغموض الذي يتصف به المسلسل، يعطيه الكثير من التشويق، خاصة عندما يكتشف المتابع أن المجريات ليست خرافية، بل هي سلسلة من الأحداث المنطقية.

© Sputnik . Jaafar Al-Hatoum "عازفة الكمان" مسلسل يجمع ألمع نجوم الدراما السورية والإماراتية

وأضاف: "العمل مهم جداً من حيث النص والأفكار، حيث نجد أنفسنا أمام فكرة غريبة قد تبدو للبعض غير منطقية، لكن في النهاية تتضح الصورة بطريقة مشوقة، وتختتم الأحداث بأسلوب غاية في الإثارة".

وأوضح أن العمل يستند إلى مجموعة مقومات تكفل له النجاح، أبرزها النص القوي والممثلين القديرين، إضافة إلى فريق العمل المتميز.

© Sputnik . Jaafar Al-Hatoum "عازفة الكمان" مسلسل يجمع ألمع نجوم الدراما السورية والإماراتية

والعمل الجديد من بطولة: أمل عرفة، وائل شرف، مرح جبر، حبيب غلوم، عبد الله قحطاني، مايا محفوظ، عبد الهادي صباغ، مازن معضم، روعة ياسين، أكرم الحلبي، جمال العلي، هيثم إسماعيل، منصور الفيلي، عبد الله الحريبي، حمد الكبيسي.

© Sputnik . Jaafar Al-Hatoum "عازفة الكمان" مسلسل يجمع ألمع نجوم الدراما السورية والإماراتية

كما يستضيف كلاً من: محمد خير الجراح، علياء السعيد، وائل أبو غزالة، ميريانا معلولي، أمير الأشمل، لين برازي، ليا مباردي، رغداء هاشم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من فناني سورية والإمارات.