جماهير ليفربول تطالب ببقاء محمد صلاح في أغنية جديدة... فيديو

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، أغنية جديدة أطلقتها جماهير فريق ليفربول الإنجليزي تحتفي بالنجم المصري محمد صلاح، وتطالب إدارة النادي بالتجديد له وبقائه في الفريق.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الأغنية جاءت بعد الفوز الكبير لليفربول على مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بخماسية نظيفة، سجل منها صلاح "هاتريك".

وحثت جماهير الريدز إدارة النادي وملاكه على الموافقة على شروط صلاح للتجديد والبقاء في ضمن صفوف الفريق لأعوام مقبلة.

وعبّر عشاق ليفربول عن هذه المطالب في أغنية جديدة، يقولون فيها: "المصري الرائع هو ما نحتاجه، محمد صلاح فاز بلقب الدوري الإنجليزي ".

وتتابع الأغنية: "جون هنري اعطه ما يستحق.. صلاح هو الأفضل على وجه الأرض".

وجون هنري، هو رجل أعمال أمريكي، مالك مجموعة (Fenway Sports Group) "FSG" التي تمتلك نادي ليفربول.

ويتربع محمد صلاح حاليا على قمة جدول هدافي بريميرليغ برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، وقد يكون في طريقه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه.

يذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية شهر يونيو/حزيران 2023، وما يزال مستقبله مع الفريق الإنجليزي غير مؤكد، في ظل حديث وسائل الإعلام عن اشتراطه الحصول على 450 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.