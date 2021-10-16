أهداف مباراة ليفربول وواتفورد 5-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

حقق ليفربول فوزا كاسحا على مضيفه واتفورد بنتيجة (5-0)، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول كل من ساديو ماني في الدقيقة الـ 9، وروبرتو فيرمينو "هاتريك" في الدقائق 37، 52 و90+1، ومحمد صلاح في الدقيقة 54.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة، فيما تجمد واتفورد عند 7 نقاط، في المركز الخامس عشر.

وكان السنغالي ساديو ماني قد انضم إلى نادي المئة بالبريميرليغ في المباراة نفسها بعدما سجل الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي وهو الهدف الأول لليفربول في شباك واتفورد اليوم ليصبح ثالث لاعب أفريقي يصل لحاجز الـ100 هدف في الدوري الإنجليزي.

بينما سجل صلاح هدفه رقم 104 في مباراة اليوم.

ويستطيع محمد صلاح الانفراد بصدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي من خلال أي هدف آخر يحرزه لليفربول.