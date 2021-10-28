رونالدو: جورجينا حامل بتوأم... صور

ونشر رونالدو، على حسابه الرسمي في إنستغرام، صورة له برفقة صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز، وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية.
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وكتب رونالدو تعليقا على الصورة: "يسعدني الإعلان عن انتظارنا توأما. قلوبنا مغمورة بالحب، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما".
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وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن رودريغيز، البالغة من العمر 27 عاما، حامل في شهرها الثالث.
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وأضافت الصحيفة أن لدى رونالدو حاليا 4 أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور، البالغ من العمر 11 عاما، كذلك التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 سنوات)، التي أنجبتها له جورجينا.
وذكرت الصحيفة أن رونالدو كان قد أعلن في 2017، أنه يريد إنجاب 7 أطفال، فيما قالت جورجينا، العام الماضي، إنها تريد إنجاب أطفال كثيرين لأن رغبتها في الأمومة أقوى من أي شيء آخر.
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