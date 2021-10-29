6 أطعمة تساعد في وقف شيخوخة الجلد

لا يخفى على أحد أن الكثيرين يحاولون العثور على ينبوع الشباب وينفقون الكثير من الطاقة والمال في الكريمات وحقن الشد وما إلى ذلك، رغم أن هناك العديد من الأطعمة يمكن أن تساعد في وقف شيخوخة الجلد.

ونتعرض في روتيننا اليومي لتلوث الهواء، والإجهاد ونتغذى على السكريات والزيوت المؤكسدة والمقلية والأطعمة السريعة التي تنتج الجذور الحرة التي تدمر خلايا الجسم، كذلك فمع مرور السنين يصبح الجلد أقل غنى بالسوائل وبالتالي يشيخ وتتشكل التجاعيد وتبدو البشرة جافة وليست حيوية والحقيقة هي أن خلايا الدماغ تتأثر هي الأخرى.

المواد الرائعة التي تسمى مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة الأساسية التي يمكن أن نجدها في بيئتنا الطبيعية يمكن أن تحمي وتبطئ هذه الأضرار، وتحافظ على نضارة الجلد والبشرة.

إليك بعض الأطعمة التي ستساعدك على الشعور بالانتعاش وإبطاء عملية الشيخوخة بحسب موقع "واللا":

1.الفواكه الحمراء

تعتبر الفراولة والتوت وكذلك الرمان والبرقوق الأحمر والآساي من أقوى الفواكه التي تحتوي على مضادات أكسدة ويجب تناولها طازجة أو مجمدة. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بشدة بتناولها دون السكر الذي يضعف وظيفة الخلية.

2.الخس والخضروات الورقية

تحتوي الأوراق الخضراء على مادتين كيميائيتين نباتيتين فريدتين تسمى اللوتين واللايكوبين.

يعرف اللوتين باسم "النظارات الشمسية الداخلية" وهو يحمي العين على وجه التحديد من التدهور والتلف الناتج عن أشعة الشمس (وهي ظاهرة شائعة في الغالب عند كبار السن).

اللايكوبين هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي لديها القدرة على حماية وإزالة السموم من الجسم وحتى تسريع التئام الندبات والجروح.

3.الكاكاو

الشوكولاتة التي تحتوي على الكاكاو والتي لم يتم تحميصها ومليئة بمضادات الأكسدة لها بعض الفوائد المهمة.

الكاكاو هو أحد أغنى المكونات في وحدات "أوراك" التي تقيس مضادات الأكسدة. إذا كنت تريد الحصول على أفضل النتائج يجب عليك تجنب إضافات السكر والمواد الحافظة والزيوت المكررة.

4.البهارات

إذا كانت التوابل تبدو هامشية في القيمة الغذائية للوجبة، فاعلم أن القرفة والطرخون والفلفل الأسود والفلفل الحار والأوريغانو والتوابل مع جذر الزنجبيل أو الكركم الطازج تضيف ما هو أبعد من النكهة. يجب تناولها طازجة وتخزينها في الفريزر.

5. الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي

نعرفه بشدة في الشتاء ونستخدمه للوقاية من الأمراض، لكن هذا الفيتامين الموجود في البروكلي والقرع والطماطم والجوافة والملفوف والسبانخ والكيوي وغيرها، مسؤول عن أكثر من 300 عملية بيولوجية في الجسم.

بالإضافة إلى كونه محيدا بشدة للجذور الحارة، فهو أيضا معروف بدوره في التوازن الهرموني، وتأخير شيخوخة الجلد.

6. الجوز (غير المحمص)

يحتوي الجوز على أوميغا 3، وهو حمض دهني مضاد للبكتيريا، والذي يرطب خلايا الجسم ويحسن مظهر البشرة وحتى المزاج والتركيز.