فنانة مصرية شابة تعلن حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات

أعلنت فنانة مصرية شابة، اليوم السبت، عن حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها بإنستغرام، عن شكرها وامتنانها وتقديرها لحكومة أبو ظبي وقيادتها ولجميع المؤسسات الحكومية على منحها الإقامة الذهبية بدولة الإمارات.

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كما تمنت النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع لشعب وحكومة الإمارات.

يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر كان مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وهشام جمال ودلال عبدالعزيز وشيرين، وعدد من الفنانين، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث يعمل شاب يُدعى يوسف على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.

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