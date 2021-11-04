3 أشياء يفعلها رواد الفضاء الصينيون في الصباح... فيديو

نشرت شبكة إخبارية صينية لقطات، قالت إنها تنشر لأول مرة لرواد الفضاء الصينيين، مشيرة إلى أنها ترصد 3 أشياء يفعلونها في بداية يومهم كل صباح.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية إن الفيديو يرصد تفاصيل النظافة الصباحية لرواد الفضاء في المركبة الفضائية "شنتشو 13".

غسل الوجه وتنظيف الأسنان وحلاقة الذقن ... أمور يبدأ بها اليوم في محطة الفضاء الصينية، ولأول مرة يتم نشر فيديوهات النظافة الصباحية اليومية لرواد فضاء المركبة "شنتشو-13". #Shenzhou13 pic.twitter.com/GJFnxb1sIX — CGTN Arabic (@cgtnarabic) November 3, 2021

وتابعت أن رواد الفضاء الصينيون يقومون بثلاثة أشياء في الصباح هي غسل الوجه وتنظيف الأسنان وحلاقة الذقن، ويلتزمون بذلك بصورة يومية.

وأعلنت الصين، الشهر الماضي، أنها المركبة الفضائية المأهولة "شنتشو 13" التحمت بنجاح بالميناء الشعاعي للوحدة الأساسية "تيانخه"، بحسب خبر عن المحطة الفضائية نشرته صحيفة "الشعب" الصينية.

© Sputnik معلومات عن مسبار الأمل

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار الصين عبر سبوتنيك