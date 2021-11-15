نقابة الفنانين السوريين تكشف حقيقة وفاة نقيبها الفنان زهير رمضان

كشفت نقابة الفنانين السوريين، حقيقة وفاة الفنان زهير رمضان، بعد الأخبار المتداولة عن وفاته إثر وعكة صحية.

ونفت النقابة في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، هذه الأنباء، مؤكدة أن "صحة نقيب الفنانين الأستاذ زهير رمضان بألف خير، وأن صفحة نقابة الفنانين هي المرجع الوحيد لمعرفة الوضع الصحي للنقيب".

وكان الفنان زهير رمضان قد غاب عن جنازة وتشييع الفنان الراحل صباح فخري بسبب العارض الصحي الذي أصابه حيث كان يغيب عن عدد من المناسبات أيضا بسبب المرض.

واشتهر الفنان زهير رمضان بشخصية "أبو جودت" في مسلسل "باب الحارة" وشخصية "المختار" في مسلسل "ضيعة ضايعة".

** تابع المزيد من أخبار سوريا اليوم على سبوتنيك