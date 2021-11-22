شامة مميزة على خد فتاة تحول حياتها لمأساة... صور

يعاني الكثيرون من الأشخاص من ظهور الشامات في الوجه والجسم، التي يعتبرها البعض إحدى علامات الجمال بينما البعض الآخر يعتبرها مظهرا مزعجا، غير مرغوب فيه.

في سن الثانية عشرة كان لدى الفتاة كايلا ميلر، من سكان بورتلاند في الولايات المتحدة الأمريكية شامة مميزة على خدها، والتي ازداد حجمها بمرور الوقت واتخذت شكل قلب.

وكانت الفتاة فخورة بعلامتها غير العادية لسنوات عديدة، إلا أن فاجأها الأطباء بخطورة شامتها اللطيفة وضرورة التخلص منها بأقرب وقت ممكن، كونها غير حميدة.

فاضطرت كايلا إلى إجراء عملية جراحية كبرى، تم خلالها إزالة طبقات من جلد وجهها، لأستئصالها من الأساس.

I loved my heart-shaped freckle - until doctors said it could kill me https://t.co/fjlyzXb9yV — The Irish Sun (@IrishSunOnline) November 19, 2021

وتخضع الفتاة لفحص دوري كل ستة أشهر. وكإجراء احترازي، تمت إزالة عدة شامات أخرى من ظهرها وعنقها وذراعها الأيمن، وفقا لصحيفة "ذا صن".

يذكر أن الشامات عادة تتغير مع تقدم العمر، ويصبح لونها أفتح وحجمها أقل وقد تختفي مع مرور الوقت، لكن بعض الشامات قد تطور من هيئتها، فينمو عليها الشعر ويزداد حجمها، أو يصبح لونها داكنا.