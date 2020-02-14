تسجيل
11:14 GMT14 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف

    دبلوماسي روسي: على أنقرة اتخاذ تدابير لحماية سفير روسيا

    © Photo / Embassy of the Russian Federation in the Republic of Turkey
    الأخبار
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104453/49/1044534939.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/news/202002141044539195-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%A4%D8%AE%D8%B1%D8%A7/

    اعتبر رئيس المجلس الروسي للتعاون الدولي والدبلوماسية، سيرغي أوردجونيكيدزي، أن على أجهزة الأمن التركية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة والفعالة لحماية حياة وصحة السفير الروسي في أنقرة بعد تهديدات التي استهدفته.

    موسكو – سبوتنيك. وحول إمكانية سيطرة تركيا على التهديدات التي استهدفت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شخص السفير الروسي في أنقرة قال أوردجونيكيدزي: "بالطبع من الصعب على أي حكومة السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي، لا يمكنها فعل أي شيء بالمعنى الحقيقي. لكن تهديد السفير أمر خطير للغاية. لماذا؟ لأن السفير يمثل مصالح الدولة، وفي هذه الحالة هو يمثل الدولة الروسية، وبالتالي هو تهديد للدولة الروسية من خلال السفير، وأعتقد أن أجهزة الأمن التركية يجب أن تتخذ كافة التدابير العاجلة والفعالة لحماية حياة وصحة سفيرنا".

    السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف
    © Photo / Embassy of the Russian Federation in the Republic of Turkey
    "لن يحزن عليك أحد"... السفير الروسي لدى تركيا يتلقى تهديدات بسبب الوضع في إدلب
    وأكد أوردجونيكيدزي أن "أي محاولة لاغتيال السفير هي، بطبيعة الحال، ضربة لسلطة البلد المضيف حيث يوجد السفير".

    ونوه الدبلوماسي الروسي السابق إلى أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والبروتوكول الدولي أكدت على أنه يجب حماية السفراء ومعاملتهم باحترام كبير من قبل الدولة المضيفة.

    واعتبر الدبلوماسي الروسي، الذي شغل منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، بين عامي 2002 و2011، أنه على الجانب التركي الإدلاء ببيان في هذا الصدد، واتخاذ إجراءات مشددة من جانب الأجهزة الأمنية. منوها إلى أن موسكو ربما قد أرسلت بالفعل مذكرة إلى تركيا عبر القنوات الدبلوماسية بعد ما حدث، على حد تعبيره.

    وقال أوردجونيكيدزي: "أعتقد أن هذا قد تم بالفعل (إرسال المذكرة)، هذه الأمور تتم بسرعة ويمكن أن تكون كتابية أو شفهية، وروسيا، بالطبع، تشعر بالقلق بشأن ممثليها الدبلوماسيين وستتخذ جميع التدابير اللازمة".

    وفي وقت سابق، قال السفير الروسي في تركيا، أليكسي يرخوف، إن تفاقم الوضع في إدلب السورية تسبب في هستيريا معادية لروسيا في شبكات التواصل الاجتماعي التركية، مشيرا إلى أنه يتعرض للتهديد.

    ووفقًا لاتفاقية أستانا (نور سلطان حاليا) والتي تم التوصل إليها في مايو/أيار عام 2017 من قبل ممثلي روسيا وإيران وتركيا، فقد تم إنشاء أربع مناطق "خفض تصعيد" في سوريا، خضعت ثلاث مناطق منها لسيطرة الحكومة السورية، أما المنطقة الرابعة، الواقعة أغلبها في محافظة إدلب السورية، والتي سيطرت على معظمها تنظيمات مصنفة كإرهابية، "كجبهة النصرة" (المحظورة في روسيا). وفي سبتمبر/أيلول 2018، وافقت روسيا وتركيا في سوتشي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب.

    انظر أيضا:

    السفير الروسي في العراق: من السابق لأوانه الحديث عن نصر نهائي على "داعش"
    السفير الروسي لدى كوبا: أكثر من مليار يورو قروض مرتقبة إلى هافانا
    "لن يحزن عليك أحد"... السفير الروسي لدى تركيا يتلقى تهديدات بسبب الوضع في إدلب
    السفير الروسي لدى بغداد يعلق على مصير الشركات الروسية في ظل استمرار الأزمة
    الكلمات الدلالية:
    تهديدات, السفير الروسي, تركيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    راكب الأمواج من هاواي كاي ليني يركب الموجة العملاقة خلال تحدي نزاري تو لركوب الأمواج في البرتغال، 11 فبراير 2020
    احذر الخضم...التحدي لأخطر موجات الناصرة البرتغالية
    احتجاز عم زعيم المعارضة الفنزويلية وبحوزته متفجرات
    عم خوان غوايدو "الشديد الانفجار"
    إنفوجراف.. 5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    5 وصفات طبيعية للإقلاع عن إدمان السكر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك