أنقرة تهدد بإرسال سجناء "داعش" لأوروبا... طرح أرامكو للاكتتاب العام

هددت أنقرة بإعادة سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا وهيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام والرئيس اللبناني يُجري اتصالات لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة

أنقرة تهدد بإعادة سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده ليست فندقا لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من مواطني الدول الأخرى، وهدد بإعادة سجناء التنظيم إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.

وانتقد صويلو سحب دول أوروبية الجنسية من مواطنيها، الذين انضموا إلى التنظيم، معتبرا هذا الإجراء غير مقبول، مؤكدا أن أنقرة سترسل أعضاء "داعش" المعتقلين إلى بلادهم".

وقال رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، د. جاسم محمد، إن أوروبا تنظر إلى هذه التهديدات بأنها متوقعة كون الدول الأوروبية عاشت سجال وجدل طويل مع تركيا وأردوغان.

وأضاف أن الدول الأوروبية تدرك جيدا بأن الحكومة التركية تحاول وضع ضغوطات على أوروبا في سبيل تغيير موقفها أو أن يكون لها دور فاعل في مسألة المنطقة الآمنة، لذلك توقيت هذا التهديد جاء بالتزامن مع الجهود التركية في حشد المواقف السياسية والحصول على الدعم من أجل إقامة المناطق الآمنة.

هيئة السوق المالية السعودية توافق على طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الموافقة على طلب شركة أرامكو طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام، في أول خطوة رسمية قبل بيع جزء من أكبر شركة نفطية في العالم عبر بدء تداولها في السوق المحلية.

ولم تحدّد الهيئة موعدا لبدء التداول، لكن من المتوقع أن يحدث ذلك منتصف كانون الأول/ ديسمبر بعد تحديد "النطاق السعري".

ويقول الخبير الاقتصادي السعودي، د. محمد سرور الصبان، إن القيمة المالية و النسبة المئوية لأسهم شركة أرامكو المقرر طرحها في البورصة السعودية لم يتم تحديدها بعد.

وأكد الصبان أن السعودية لن تطرح أسهم عملاق النفط السعودي أرامكو للاكتتاب في بورصتي نيويورك ولندن، نتيجة للمشاكل التي تحيط بهما، خاصة بريطانية التي تعيش على وقع اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية الناتجة عن مشاورات بريكست، على حد قوله.

الرئيس اللبناني يُجري اتصالات لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة

ذكرت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون، يُجري اتصالات ضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة، لحل "بعض العقد" لتيسيرعملية تشكيل الحكومة الجديدة..

وأضافت أن "التحديات أمام الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرعة لعملية التكليف، وأشارت إلى أن موعد الاستشارات سيحدد قريبا".

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني "توفيق شومان"، إنه

"لم يتم تحديد أي مواعيد بعد من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون للإستشارات النيابية الملزمة بنتائجها ورئيس الجمهورية لم يعلن بعد عن هذه المواعيد، معتبيرا ذلك إشكالية كبرى، لأن البعض بدأ يتحدث عن خرق للدستور".

وأضاف أنه يفترض بعد تقديم الحكومة اللبنانية استقالتها، على ضرورة تحديد مواعيد الإستشارات النيابية وفقا للدستور وهذا لم يحصل.

وقال إن ما يحدث حاليا الآن مسألة تعقيدات حقيقية، وربما قد تطول مسألة تسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، وهذا ناتج عن خلافات حزبية وسياسية وبالتالي ناتج عن انعدام القدرة على رسم خارطة طريق واضحة بين القوى السياسية التي يمكن أن تشارك في الحكومة المقبلة.