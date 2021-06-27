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    عالم سبوتنيك

    الأمين العام لاتحاد الشغل يدعو الرئيس التونسي للاستقالة... زيارة الحريري لتركيا

    عالم سبوتنيك
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    الأمين العام لاتحاد الشغل يدعو الرئيس التونسي للاستقالة ويحذر من انهيارالأوضاع بالبلاد.

    دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الاستقالة واصفا الوضع الحالي للبلاد بالـ"مقرف".

    و أضاف خلال تدشين مقر الاتحاد للشغل الجديد بمدينة المنستير، إن "السياسي المسؤول المؤتمن على الدولة يجدر به أن يسعى إلى تجميع التونسيين في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد وإصلاح الوضع العام وليس العكس".

    وأشار إلى أنه "لا يؤمن بالوساطات، وأن الحديث المتمحور حول الوساطات مردود على أصحابه"، على حد قوله.

    في هذا السياق، أكد الكاتب الصحفي التونسي، كمال بن يونس، وجود قطيعة بين الرئيس التونسي، قيس سعيد، وقيادة اتحاد نقابات العمال بعد أن كانت القيادة النقابية أكثر طرف متحالف معه ضد خصومه السياسيين، خاصة حزب النهضة وحلفائه قلب تونس وائتلاف الكرامة.

    وأرجع بن يونس السبب الأساسي في الخلاف إلى أن، "أمين عام نقابة العمال قام بوساطات بين الرؤساء الثلاثة، ولكن الرئيس قيس سعيد تراجع عن التعهدات بحلحلة تلك الأزمة، بحسب نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد التونسي للشغل".

    القاهرة تؤكد أن عدم رضوخ إثيوبيا لمجلس الأمن يعني استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية

    قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن عدم رضوخ أديس أبابا المحتمل لقرارات مجلس الأمن في حالة انعقاد الجلسة التي طالبت بها مصر والسودان، يعني استنفاذ كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لحل الأزمة .

    وأوضح أنه "في هذه الحالة ستكون كلا من مصر والسودان قد استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الأطر السياسية سواء مفاوضات ثلاثية أو برعاية الولايات المتحدة ثم الاتحاد الإفريقي ثم مفاوضات الإطار الأممي".

    وجاء ذلك بعيد تصريحات مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، التي أكد فيها إن بلاده مستعدة لسيناريو "الحل العسكري" لقضية سد النهضة مع مصر والسودان، هو ما اعتبرته القاهرة تصريحات "استفزازية".

    في هذا الصدد، قال أستاذ السياسات الدولية، د. أشرف سنجر، إن تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري، حول التزام مصر بالقانون الدول بخصوص توزرع الأنهار من دولة المنبع إلى دولة المصب، يعبر عن أن الإداردة المصرية لا تزال قوية لمواجهة التعنت الإثيوبي في عدم السعي لإيجاد حلول ومحاولة تأجيل كل المواقف إلى حين تمكن إثيوبيا من الملء الثاني".

    وشدد على أن الخيار العسكري ضد إثيوبيا يبقى "الخيار الأخير الغير مرغوب من قبل الإدارة المصرية"، باعتبار أن قرار الحرب في منطقة شرق أفريقيا يحمل عدم استقرار للإقليم، مشيرا إلى أن مصر لا تسعى لحسم الأمور بالقوة العسكرية، خصوصا أن القوة متفاوتة بين مصر وإثيوبيا عسكريا.

    رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري يزور تركيا ويلتقي أردوغان

    استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الذي يزور تركياحاليا بعد أيام من زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

    وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن اللقاء بين أردوغان والحريري كان في قصر "وحيد الدين"، بمدينة إسطنبول، ولم يصدر بيان من الجانبين حول ما دار في اللقاء المغلق بين الطرفين.

    إلى ذلك، تجددت الاحتجاجات وقطع الطرق في مختلف المناطق اللبنانية على أثر الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، فيما عزز الجيش اللبناني تواجده في عدة مناطق بالبلاد خصوصا في طرابلس شمالا لضبط الأمن.

    في هذا الإطار، قال الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، جورج القارح، إن تشكيل الحكومة الجديدة يبقى مرهونا بإرادة الدول الإقليمية التي تؤخر تشكيلها، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتركيا، تهدف لتشكيل جبهة مضادة لجبهة الرئيس عون.

    وأوضح أن البلاد تشهد الآن "مرحلة تضييع الوقت في انتظار متغير ما يأتي على الساحة اللبنانية".

    ويرى القارح أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يبعث برسالة من زيارته إلى تركيا مفادها: "أنه ما لا يزال اللاعب الأساسي في لبنان مع الأطراف الإقليميين بالمنطقة".

     

    انظر أيضا:

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    قيس سعيد: التجربة أثبتت أن الدستور التونسي "غير مناسب"
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