روسيا تدعو لعقد اجتماع استثنائي للمجموعة المختصة بوقف إطلاق النار في سوريا

أعلنت المتحدثة باسم البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان، أن روسيا دعت لعقد اجتماع استثنائي حول سوريا.

© Sputnik . Hassan Hashem مركز المصالحة يعلن مصير العملية الإنسانية في الغوطة عقب ضرب سوريا

جنيف — سبوتنيك . وأكدت المتحدثة أن الاجتماعي الاستثنائي للمجموعة المختصة بوقف إطلاق النار في سوريا مرشح أن يعقد يوم 16 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك على خلفية الهجوم الثلاثي ضد سوريا.

وأضافت المتحدثة أنه مبادرة روسيا كرئيس مشارك في المجموعة المختصة بوقف إطلاق النار "تم اتخاذ قرار حول عقد اجتماع استثنائي للمجموعة يوم 16 أبريل".

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.