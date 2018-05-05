نتنياهو إلى موسكو في 9 مايو لحضور "يوم النصر" ويعقد مباحثات مع الرئيس بوتين

يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو في 9 أيار/ مايو لحضور يوم النصر العسكري وعقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.