محكمة خيرسون الأوكرانية تقرر حبس الصحفي فيشينسكي لمدة شهرين

وأكد محامي الصحفي فيشينسكي أن محكمة خيرسون الأوكرانية أمرت بحجز مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" لمدة شهرين في البلاد، "وبدون كفالة"… في الوقت الذي أكد فيه المحامي عن نيته تقديم الطعن في هذا القرار.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، طلب الادعاء الأوكراني احتجاز رئيس موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، لمدة 60 يوما.

© Sputnik . Vladimir Fyodorenko الدوما الروسي يطالب كييف بإطلاق سراح مدير موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا"

وقال المحامي لـ"سبوتنيك" بهذا الصدد: "يطلب الادعاء احتجازه لمدة 60 يوما، من دون تحديد كفالة".

ويشار في هذا السياق، إلى أن حادثة غير مسبوقة في مجال العمل الصحفي والإعلامي، جرت يوم الثلاثاء 15 أيار/ مايو، حين تعرض مكتب موقع "ريا نوفوستي أوكرانيا" للأنباء في العاصمة الأوكرانية، كييف لاقتحام من قبل عناصر جهاز الأمن الأوكراني، وأخضعت المراسلة الصحفية التي كانت موجودة في المكتب لساعات مضنية من التحقيق، علاوة عن اعتقال مراسل وكالة "نوفوستي أوكرانيا" كيريل فيشينسكي.

وأعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام، أرليم ديزيريه، عن قلقه الشديد إزاء تصرفات السلطات الأوكرانية ضد وكالة "نوفوستي أوكرانيا" في كييف.

مشيرا إلى أنه وفقا لوثيقة هلسنكي الختامية، تعهدت الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتعزيز الظروف التي تسمح للصحفيين من بلد مشارك بالقيام بأنشطتهم المهنية في بلد آخر.

ووصفت الخارجية الروسية إجراءات كييف ضد وكالة "ريا نوفوستي أوكرانيا" بالتعسفية ـ وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن إجراءات كييف ضد الصحفيين العاملين في "ريا نوفوستي — أوكرانيا" غير مقبولة.

وأرسلت السفارة الروسية في كييف مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأوكرانية تطالب فيها بوقف ممارسة العنف ضد ممثلي وسائل الإعلام.

كما قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يتوقع ردة فعل حازمة من المنظمات الدولية على تصرفات جهاز الأمن الأوكراني.