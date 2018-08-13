مركز المصالحة: مقتل وإصابة 11 عسكريا سوريا وتدمير 5 درونات مصدرها إدلب

وقال تسيغانكوف خلال مؤتمر صحفي: "أسفر القصف عن مقتل 3 وإصابة 8 عسكريين سوريين…".
موضحا أن القصف استهدف بلدات محافظتي اللاذقية وحماة، وكذلك الأطراف الشمالية الغربية لمدينة حلب.
وأعلن اللواء تسيغانكوف، أن العسكريين الروس دمروا 5 طائرات دون طيار أطلقها الإرهابيون نحو قاعدة "حميميم" في سوريا، مؤكدا عدم وجود إصابات أو أضرار.
وقال خلال المؤتمر الصحفي: "رصدت وسائل المراقبة الموضوعية في المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية ومدينة حلب خلال آخر 24 ساعة 5 طائرات مسيرة أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة المسلحين غير الشرعيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب".
وأوضح أن "وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية دمرت الأهداف على بعد من القاعدة الجوية".
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