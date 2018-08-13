مركز المصالحة: مقتل وإصابة 11 عسكريا سوريا وتدمير 5 درونات مصدرها إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن مقتل 3 عسكريين سوريين وإصابة 8 آخرين جراء قصف المسلحين لمواقع الجيش السوري في محافظتي اللاذقية وحماة ومدينة حلب.

© Sputnik . Murad Said فيديو لتدمير طائرة مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

موسكو — سبوتنيك . أعلن قائد مركز المصالحة الروسي ، اللواء أليكسي تسيغانكوف، أن 3 عسكريين سوريين قتلوا وأصيب 8 آخرين خلال قصف المسلحين لمواقع الجيش السوري.

وقال تسيغانكوف خلال مؤتمر صحفي: "أسفر القصف عن مقتل 3 وإصابة 8 عسكريين سوريين…".

موضحا أن القصف استهدف بلدات محافظتي اللاذقية وحماة، وكذلك الأطراف الشمالية الغربية لمدينة حلب.

وأعلن اللواء تسيغانكوف، أن العسكريين الروس دمروا 5 طائرات دون طيار أطلقها الإرهابيون نحو قاعدة "حميميم" في سوريا، مؤكدا عدم وجود إصابات أو أضرار.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "رصدت وسائل المراقبة الموضوعية في المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية ومدينة حلب خلال آخر 24 ساعة 5 طائرات مسيرة أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة المسلحين غير الشرعيين في منطقة خفض التصعيد بإدلب".

وأوضح أن "وسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية دمرت الأهداف على بعد من القاعدة الجوية".