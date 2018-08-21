وزارة الدفاع السعودية مهتمة بتطوير العلاقات العسكرية مع روسيا

© Sputnik . Vitaliy Belousov روسيا تعتزم توقيع اتفاقات حكومية مشتركة حول التعاون العسكري خلال منتدى "أرميا 2018"

موسكو — سبوتنيك . صرح مساعد وزير الدفاع السعودي، محمد بن عبد الله العايش، بأن المملكة العربية السعودية مهتمة في تطوير العلاقات مع روسيا خاصة في المجال العسكري.

وقال العايش لوكالة "سبوتنيك": "تنفيذا لأوامر زعيمنا الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان لدينا رغبة وسعي دائم للتعاون مع روسيا الاتحادية، خاصة مع أصدقائنا في وزارة الدفاع".

ولفت العايش إلى أنه لدى روسيا والسعودية، نهج مماثل في مكافحة الإرهاب الدولي. وفي رأيه ، في ظل الظروف الحالية، تظهر تهديدات جديدة من مجموعات إرهابية مختلفة يمكن أن تتمركز على أراضي عدة دول في آن واحد.

وقال العايش، إن مكافحة هذه الفصائل التي تمارس أعمالا حربية يتطلب جهودا كبيرة ونهجا جديدا للقوات المسلحة للقضاء على هذا الشر.

وشدد مساعد وزير الدفاع "على أن تجفيف تمويل أنشطة المجموعات الإرهابية، فضلا عن مكافحة التطرف الأيديولوجي، وأيضا وسائل الإعلام، التي يقوم من خلالها الإرهابيون بتجنيد أعضاء جدد إلى صفوفها، تعتبر تدابير فعالة لمكافحة هذه المجموعات، مشيرا إلى أن مثل هذه الأنشطة لا تقل أهمية عن الكفاح المسلح ضد الإرهابين.

هذا، وينظم منتدى "آرميا-2018" (الجيش-2018) في الفترة من 21 حتى 26 آب/ أغسطس، في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، والذي أصبح في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.