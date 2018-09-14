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17:51 14 سبتمبر/ أيلول 2018
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    عشرات الغارات السورية على مقرات الصينيين بريفي إدلب وحماة

    لافروف حول اتهامات باريس لسلاح الجو الروسي في سوريا: نسترشد بالقانون الإنساني

    © Sputnik . Basel Shartooh
    روسيا
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    علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول اتهام باريس سلاح الجو الروسي بشن ضربات في سوريا قائلا: روسيا تسترشد دوما بالقانون الإنساني وهي مستعدة لمناقشة أي موقف.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى دخوله قاعة اجتماع مجلس الأمن الفيدرالي
    © AP Photo / Alexei Druzhinin
    بوتين قلق من نشاط الإرهابيين في إدلب
    برلين — سبوتنيك. علق وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، على اتهامات باريس لسلاح الطيران الروسي بشأن القصف في سوريا، بأن روسيا دائما تتقيد بالقانون الإنساني، وهي مستعدة لمناقشة أي موقف.

    وقال الوزير الروسي عقب مباحثاته مع نظيره الألماني: "هناك إجراءات يحددها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بخصوص جرائم الحرب. ولابد من التقيد بها. إننا نتقيد دائما بقواعد القانون الدولي الإنساني عندما نقوم بعمليات تتعلق بالعمليات القتالية. دعوني أذكركم بأن روسيا في سوريا بناء على طلب حكومتها الشرعية، حكومة بلد عضو في الأمم المتحدة، الحكومة التي أعادت في قرارات مجلس الأمن التأكيد مرارا على احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. أقول مرة أخرى ، نحن على استعداد لمناقشة أي موقف، لكننا نريد أن نفعل ذلك بتحديد وتفصيل، وليس على مستوى جملة "على الأرجح".

    وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، قال في تصريحات سابقة له "إن القصف العشوائي على إدلب في سوريا قد يمثل جريمة حرب".

    وأضاف لودريان، يوم الأربعاء الماضي، أن القصف العشوائي الذي تنفذه القوات الروسية والسورية والإيرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم حرب، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

    وتابع الوزير الفرنسي خلال حديثه لنواب في البرلمان "لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب، بمجرد أن يبدأ المرء في قصف السكان المدنيين والمستشفيات عشوائيا".

    وأضاف: "ينبغي بذل الجهود على الفور استعدادا لأزمة إنسانية كبرى إذا تسببت المعارك في نزوح الآلاف".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الخارجية الروسية, تحرير إدلب, الحرب على الإرهاب, سلاح الجو الروسي, وزارة الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, روسيا الاتحادية
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