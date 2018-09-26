العمل على منظومات الدفاع الجوي "إس – 500 بروميتي" اكتمل عمليا

أعلن يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، أن العمل على أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس – 500 بروميتي" اكتمل تقريبا.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوريسوف، خلال مراسم توزيع جوائز "ريفونوفا" السنوي للمهندسين الشباب في جامعة موسكو الحكومية باومنا: "منظمومتا "إس — 300" و"إس — 400 " أو "إس — 500"، التي هي في طريقها حاليا إلى الإنتاج، لديها خصائص أفضل من جميع نظائرها، سواء كانت أنظمة باتريوت، أو الأنظمة الفرنسية أو الإسرائيلية".

© Photo / وزارة الدفاع الروسية الكشف عن خصائص الصاروخ الجديد لـ"إس-400" و"إس-500" (صور)

وتعتبر منظومات صواريخ "إس-300" و"إس-400" أحدث أنظمة للدفاع الجوي في العالم. وبدأت روسيا بتوريد صواريخ "إس-300" إلى إيران، كما تم نشر منظومة "إس-400" في قاعدة حميميم في سوريا بعد حادثة إسقاط قاذفة "سو-24" من قبل سلاح الجو التركي، وكذلك أعلن وزير الدفاع الروسي الأسبوع الماضي أنه سيتم توريد "إس — 300" إلى سوريا وذلك بعد إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20".

وتبدي دول عدة اهتماما في شراء هذه المنظومات مثل تركيا والهند والمملكة العربية السعودية وقطر وغيرها من الدول الأخرى.