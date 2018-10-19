الخارجية الروسية: موعد اجتماع بوتين وكيم جونغ أون يتم تنسيقه

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ايغور مورغولوف، أنه يجري تنسيق موعد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والعمل على التحضير لاجتماع الزعيمين لا يزال مستمرا.

وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك"، مجيبا عن سؤال حول التواريخ المحتملة لاجتماع زعيمي كوريا الشمالية وروسيا: "إننا نقوم بتنسيق المواعيد، والتحضير مستمر".

© Sputnik . Aleksiy Nikolskiy أوشاكوف: لقاء بوتين مع زعيم كوريا الشمالية على جدول أعمال العام الجاري

يذكر أنه سبق وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين أن اجتماع الرئيس بوتين وكيم جونغ أون مدرج في جدول الأعمال،

إلا أن الاتفاق حول مكان وموعد عقد هذا اللقاء لم يتم التوصل إليه بعد.

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وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن مسائل إعداد القمة تجري مناقشتها، وبمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن الاجتماع، سيتم الإبلاغ فورا بشأن بذلك.

كما صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مدعو لزيارة روسيا، وسيتم تنسيق مواعيد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.