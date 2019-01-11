نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع غريفيث الأوضاع في اليمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتين غريفيث، الوضع في هذا البلد وآفاق تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مشاورات السويد بين اليمنيين.

© REUTERS / STRINGER بعد هجوم الطائرة المسيرة... غريفيث يحث الأطراف اليمنية على ضبط النفس

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة: "ناقش الجانبان خلال الاجتماع، الوضع العسكري والسياسي والإنساني في الجمهورية اليمنية مع التركيز على حالة وآفاق تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المشاورات اليمنية التي عقدت في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة في فترة 6-13 كانون الأول / ديسمبر 2018 والتي رحب بها بموجب قرار مجلس الأمن 2451".

وأشار البيان إلى أن الطرفين شددا على أهمية مواصلة العمل بشكل جماعي لتأمين الأطراف اليمنية المتنازعة سبل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات المذكورة.

وأضافت الخارجية الروسية بأن:" الجانب الروسي اكد مجدداً دعمه لجهود غريفيث الرامية إلى الوقف المبكر لأعمال العنف وسفك الدماء في اليمن والبحث عن تسوية سياسية شاملة طويلة الأجل تراعي مصالح جميع اليمنيين".

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في وقت سابق عن قلقه من تصعيد العنف في اليمن، وذلك عقب ساعات من تنفيذ جماعة أنصار الله "الحوثيين" هجوماً جوياً على الجيش اليمني.

وناشد المبعوث الأممي أطراف الصراع العمل على خلق مناخ موات للحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن مشاورات السويد وعن استئناف عملية السلام اليمنية.

بينما اعتبرت الحكومة اليمنية، يوم أمس الخميس، تصعيد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، باستهداف قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، رسالة "تحدٍ سافرة للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة، ومؤشراً واضحاً على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي في تنفيذ أجندة داعميها في طهران".

واتهمت الحوثيين قبل ذلك بعدم الوفاء في تنفيذ مخرجات السويد ومحاولة التلاعب عليها.